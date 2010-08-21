В «Борисполе» конфисковали самолет

В международном аэропорту «Борисполь» сотрудники Бориспольской таможни пресекли попытку незаконного использования на таможенной территории Украины воздушного судна гражданской авиации - самолета «DC-9-51», который принадлежит одному из украинских обществ.

В свое время упомянутый самолет был перемещен на таможенную территорию Украины в режиме временного ввоза, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Таможенники установили, что срок временного ввоза закончился. Общество, которое использовало этот самолет, не представило таможне в установленный законодательством срок ни документов для продления срока временного ввоза, ни грузовую таможенную декларацию для оформления самолета в режим импорта (для свободного использования на территории Украины).

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно статьям 330 и 348 Таможенного кодекса Украины.

По решению суда самолет стоимостью 11 млн. грн. конфискован в пользу государства.