Cельские жители дают взятки в больницах, горожане в ГАИ

В Кировоградской области 90% взяток на селе приходится на медицинские заведения, в областном центре – работникам ГАИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании в Кировоградской облгосадминистрации рассказал руководитель ЦУСЛ Эдуард КЛЮЕНКО, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного Центрально-украинской социологической лабораторией.

По его словам, на вопрос «приходилось ли вам давать взятки» 17,5% опрошенных дали утвердительный ответ (в среднем это каждый четвертый кировоградец). Молодым людям приходилось чаще всего давать взятку работникам ГАИ и в вузах, людям среднего возраста – в милиции, ГАИ и больницах, людям пожилого возраста – в медицинских заведениях.

К проблемам, которые больше всего сегодня волнуют респондентов, относятся ликвидация долгов по заработной плате, безработица, низкий уровень медицинского обслуживания, рост цен.

К проблемам условного второго порядка Э.КЛЮЕНКО отнес рост цен на жилищно-коммунальные услуги, сложность ведения малого и среднего бизнеса, низкие пенсии.

По географическому принципу проблемы дифференцируются таким образом: кировоградцев больше всего волнуют медицинское обслуживание и жилищно-коммунальная сфера, жителей райцентров – долги по зарплате, сельчан – безработица.

По возрастному принципу респондентов волновали уменьшение безработицы (18 – 20 лет), выплата зарплаты (средний возраст), улучшение медицинского обслуживания (пенсионеры).

40% респондентов выразили полное недоверие правоохранительным органам, в том числе прокуратуре и судам. Председателю Кировоградской облгосадминистрации выразили доверие 30% населения области, 60% - еще не сориентировались, 6% выразили недоверие. Городскому председателю Кировограда выразили недоверие 60% опрошенных жителей областного центра.

Опрос проводился 16–23 июля в 24 населенных пунктах области, участие в нем приняли 600 респондентов. Основной метод, который использовался во время исследования, индивидуальное стандартизированное интервью по месту жительства.