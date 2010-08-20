Евро на межбанке упало

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8900/7,8925 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8907/7,8912 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8907/7,8915 грн./долл.

Об этом сообщает фиансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8903 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2587/0,2589 грн./рубль, к 12:00 цены снизились – 0,2583/0,2586 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2582/0,2585 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,6375 рублей за доллар (+0,18).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2826/1,2828 долл./евро, а к 14:45 упали до 1,2706/1,2708 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1185/10,1255 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,0780/10,0810 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 10,0265/10,0305 грн./евро.