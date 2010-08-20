Украина, Польша и Беларусь создают биосферный резерват

03:28, 20 августа 2010
Общество
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Кабмин одобрил проект соглашения

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между правительствами Украины, Польши и Беларуси о создании трансграничного биосферного резервата "Западное Полесье".

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 18 августа.

Таким образом, украинское правительство создало правовые и административные принципы для трансграничного сотрудничества на западе региона Полесье в области охраны окружающей среды и стабильного социально-экономического развития.

Решение Кабмина будет способствовать сохранению биологического и ландшафтного многообразия, осуществлению научных исследований и программ мониторинга окружающей среды, особенно в отношении водно-болотных угодий, более чувствительных к глобальному потеплению, говорится в сообщении.

 

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