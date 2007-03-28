Янукович требует от Цушко отчет о расследовании резонансных убийств

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от министра внутренних дел Василия ЦУШКО доклада о расследовании резонансных убийств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня, открывая заседание правительства.

«Безусловно, не может не волновать ситуация, которая в последнее время, Василий Петрович (имеется в виду Василий ЦУШКО - УНИАН), складывается криминогенная в регионах и эти резонансные убийства. Вы знаете и последнее вчерашнее событие, и до этого в некоторых регионах были такие же ситуации», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы с вами договаривались, что будут созданы отдельные оперативные группы, которые отработают все регионы», - добавил он.

Обращаясь к министру внутренних дел, премьер-министр отметил, что хотел бы услышать в рабочем порядке короткий отчет о ходе расследований.