Число миллионеров сократилось до двух

В Кировоградской области количество официальных миллионеров в этом году сократилось до двух человек (в 2009 году доходы более 1 млн. грн. декларировали 3 жителя области).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в области.

В этом году 2 человека совместно задекларировали 3,2 млн. грн. дохода, к оплате им насчитано 0,5 млн. грн. налога с физических лиц. Свою прибыль они получили от продажи корпоративных прав.

В 2008 году доходы более 1 млн. грн. в области декларировали 6 человек.