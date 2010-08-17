В Крым назначили дополнительные поезда

Днепропетровск. 17 августа. УНИАН. Приднепровская железная дорога (ПЖД) с целью полноценной перевозки пассажиров назначила с 13 августа по 1 сентября 4 дополнительных поезда в крымском направлении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Поезд № 502/501 Днепропетровск, Кривой Рог – Симферополь отправится из Днепропетровска 17 и 20 августа, в обратном направлении - 18 и 19 августа.

Поезд № 806/805 Днепропетровск – Симферополь назначен отправлением из Днепропетровска на 17, 21, 24, 28, 31 августа, из Симферополя - на 18, 22, 25, 29 августа и 1 сентября.

Поезд № 544/543 Симферополь – Киев отправится из столицы Крыма 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 августа.

Поезд № 290/289 Симферополь – Киев назначен на 17, 21, 25, 27 августа.

Пресс-центр ПЖД не исключает дальнейшего назначения дополнительных пассажирских поездов до конца лета.