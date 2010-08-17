Янукович просит губернаторов подвести итоги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратил внимание глав облгосадминистраций на необходимость завершения тщательной подготовки регионов к новому учебному году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал вчера на селекторном совещании с руководителями регионов.

«Прошу еще раз подвести итоги относительно сделанного», – отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что идет речь, в частности, о ремонте помещений учебных заведений.

«Я буду накануне учебного года принимать отчеты глав ОГА по этим вопросам. Прошу вас быть готовыми», – отметил Президент.