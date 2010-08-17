Янукович просит губернаторов подвести итоги
05:46, 17 августа 2010Общество
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До учебного года - две недели
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратил внимание глав облгосадминистраций на необходимость завершения тщательной подготовки регионов к новому учебному году.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал вчера на селекторном совещании с руководителями регионов.
«Прошу еще раз подвести итоги относительно сделанного», – отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что идет речь, в частности, о ремонте помещений учебных заведений.
«Я буду накануне учебного года принимать отчеты глав ОГА по этим вопросам. Прошу вас быть готовыми», – отметил Президент.
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