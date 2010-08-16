24 августа «Писающего мальчика» оденут в украинский казацкий костюм

В рамках празднования Дня Независимости Украины в столице Евросоюза – Брюсселе будет презентован Центр культуры и истории Киевской Руси «Парк Киевская Русь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», 24 августа самый сильный человек планеты – украинец Василий ВИРАСТЮК оденет символ Брюсселя - скульптуру Manneken Pis («Писающий мальчик») в украинский казацкий костюм. Эта акция проводится по инициативе Европейской ассоциации украинцев при поддержке проекта «Парк Киевская Русь» с целью привлечь туристов в Украину.

Автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО в комментарии УНИАН отметил необходимость формировать позитивный имидж Украины в мире.

«Мир должен знать Украину как культурное государство с богатыми традициями. Больше позитива! В нашем прошлом мы должны брать вдохновенье. Мы - сильная, богатая, интересная, красивая страна – давайте формировать такой имидж!», - сказал он.

По словам В.ЯНЧЕНКО, организаторы праздника сделают акцент на туристическом потенциале Украины и совместно с «Парком Киевская Русь» пригласят европейцев посетить наше государство, познакомят с украинской историей, культурой и потенциалом.

Напомним, что почетная традиция одевания Manneken Pis существует уже свыше трех веков, однако Украина приобщилась к ней лишь в 2007 году благодаря Европейской ассоциации украинцев. Тогда символу Брюсселя подарили украинский национальный костюм - точную реконструкцию одежды украинского казака ХVІІ-ХVІІІ веков.

Начало традиции одевания «Крошки Жюльена», как его называют бельгийцы, было положено в 1698 году курфюрстом Баварии Максимилианом ІІ Эммануилом. Костюмы для памятника дарили король Франции Людовик ХV, президенты и премьер-министры разных государств, почетные представители разных народов. Сегодня у Manneken Pis более 800 разнообразных костюмов. Они хранятся в Королевском музее Брюсселя, где костюм украинского казака занимает свое место под номером 791.