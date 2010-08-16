Янукович просит перестать сжигать стерню

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратился к крестьянам с требованием не сжигать стерню в условиях, когда существуют реальные угрозы возникновения пожаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве на селекторном совещании с руководителями регионов государства, посвященном ситуации относительно пожарной безопасности.

«Отдельно хотел бы обратиться к нашим крестьянам. Дорогие коллеги, мы очень ценим ваш труд. Мы с большим уважением относимся к хлеборобам. Но я вас очень прошу: прекратите жечь стерню!» - отметил Президент и добавил: «Как говорят, не кличьте беду, потому что она рядом».

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на сложную ситуацию и последствия пожаров в Российской Федерации, а также в Беларуси и некоторых других странах. «Поэтому нам с вами нужно выдержать это время для того, чтобы не допустить большой беды», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.