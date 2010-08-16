Погода на завтра

Завтра на большей части территории Украины сохранится сильная жара с температурой днем 35-38°, ночью 18-23°, на побережье морей 24-27°, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, только в западных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные, град, шквалы 19-24 м/с; температура ночью 14-19°, днем 23-28°, В Карпатах ночью 10-15°, днем 14-19°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области во вторник сохранится сильная жара с температурой днем 35-37°, ночью 18-23°. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура днем 35-37°, ночью 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 27-29°, в Днепре возле Киева 27°.