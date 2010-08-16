В Киевской области предупреждено заказное убийство

Работники УБОП Киевской области при содействии СБУ предупредили заказное убийство 20-летней женщины в городе Тараще.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киевской области, выяснилось, что это преступление заказал муж женщины.

По словам 29-летнего заказчика убийства, он с женой решили расстаться, но имущественные проблемы и вопросы опеки над дочерью побудили его к такому поступку. Для выполнения убийства мужчина начал искать знакомых, имевших в прошлом проблемы с законом. Когда же исполнитель был найден, злоумышленник пообещал ему 2 тыс. долларов.

Чтобы спасти женщине жизнь, милиционеры привлекли работников киностудии - опытные гримеры нарисовали девушке «мертвое лицо» с огнестрельным ранением, сделали несколько фото и отправили заказчику.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.17 и п.11 ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство, совершенное по заказу).