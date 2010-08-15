Совершено нападение на журналиста

Сегодня в Днепропетровске неизвестные избили журналиста Юрия МИХАЙЛОВИЧА.

Это нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью, сообщает "Телекритика".

Как рассказал изданию сам Ю.МИХАЙЛОВИЧ, в начале августа была закрыта его программа «Аргументы за и против», которую он вел на «51 канале».

«Я делал независимую программу, где давал возможность принять участие и высказаться не только представителям власти, как это принято, а и оппозиции, в том числе БЮТ. Конечно, это не устраивало власть, и программу закрыли, - сказал Ю.МИХАЙЛОВИЧ, - и мне сообщили, что я не имею отношения к этому каналу. Произошло это перед выборами».

По его словам, руководство мотивировало закрытие проекта тем, что так решил редакционный совет, даже, несмотря на то, что программа входит в план госзаказа до конца года. Сейчас на канале выходит другой проект с немного измененным названием: «За и против»

Однако, как сообщил Ю.МИХАЙЛОВИЧ, он не собирался покидать город, а планировал организовать пресс-конференцию и объявить о том, что руководство области ущемляет свободу слова. «До этого был закрыт еще ряд программ на других каналах», - отметил он. После этого, по словам журналиста, ему стали поступать угрозы от неизвестных лиц, угрожали физической расправой. «Они довели меня до такого состояния психоза, что я не выходил из дома. Вчера ко мне приехал товарищ и пригласил на день рождения. После этого меня выследили два человека профессиональных и физически подготовленных. Очень быстро и фактически на глазах охраны заведения, где мы находились, они на меня напали. Где-то 30-40 минут я лежал на асфальте и не мог подняться, а охрана вызвала «скорую»», - рассказал он.

По словам журналиста, сейчас у него повреждены левое колено и стопа, из-за чего он не может ходить, кроме того, нанесены удары в область ребер и лица. Также Ю.МИХАЙЛОВИЧ сообщил, что во время нападения ему угрожали.

Заявление по поводу инцидента он подал в РОВД города Днепропетровска. «Я убежден, что это откровенное давление на свободную прессу местной власти на высшем уровне области», - сказал Ю.МИХАЙЛОВИЧ.