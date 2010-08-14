Беларусь хочет ограничить импорт украинского пива

Министерство торговли Беларуси объявило о намерении сократить импорт пива, в первую очередь из Украины.

До 2015 года в Беларуси запланировано уменьшить долю импортного пива с 30% до 5%, при том, что сейчас только украинское пиво держит 10% на белорусском рынке, передает радио «Свобода».

Правительство Беларуси высказывает пожелание, чтобы вместо заграничного белорусы пили отечественное пиво, на что направлена общегосударственная кампания так называемого импортозамещения – для сохранения валюты и поддержки национального производителя.

Торговля между Украиной и Беларусью ведется в свободно конвертированной валюте, хотя в прошлом году существовали договоренности между национальными банками об использовании в торговле и национальных валют, но их не так быстро можно реализовать, отмечает радиостанция.

Относительно украинского пива, то власти Беларуси не первый год обвиняют его импортеров в демпинговых ценах.

Сейчас правительство Беларуси собирается ввести процедуру лицензирования импорта украинского пива.

В апреле этого года белорусский концерн «Госпищепром» заставил украинских производителей пива поднять цены на своем рынке на 11%. Украинские импортеры были вынуждены подписать соответствующие ценовые соглашения с белорусским государственным концерном, и теперь украинское пиво в Беларуси продается дороже, чем в Украине, и дороже, чем белорусское пиво, сообщает радио «Свобода».