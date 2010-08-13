Конфликт на Полтавском ГОКе будет решаться на уровне переговоров

Конфликт на Полтавском горно-обогатительном комбинате будет решаться на уровне переговоров бастующих с заместителем министра Министерства промышленной политики Сергеем БЕЛЕНЬКИМ и вице-губернатором Полтавской облгосадминистрации Борисом ГАЛУШКОМ.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Полтавского ГОКа.

Согласно сообщению, с целью стабилизации производства и нахождения путей разрешения конфликта сегодня была проведена встреча с участием замминистра Минпромполитики С.БЕЛЕНЬКИМ, заместителем главы Полтавской областной государственной администрации А.КОВАЛЕМ, начальником отделения Национальной службы посредничества и примирения в Полтавской области С. ЗАМИЦКИМ, генеральным директором ОАО «Полтавский ГОК» В. ЛОТОУСАИ и других представителей облгосадминстрации и профсоюзов.

В результате встречи было принято решение о создании рабочей комиссии под сопредседательством замминистра С.БЕЛЕНЬКОГО и заместителя главы Полтавской ОГА Б.ГАЛУШКА с участием представителей Главного управления труда и социальной защиты населения Полтавской ОГА, Госгорпромнадзора, отделения Национальной службы посредничества и примирения в Полтавской области, городского совета и администрации ОАО «Полтавский ГОК».

Также было предложено трудовому коллективу ГТЦ (горно-транспортного цеха) до 16 августа избрать своих представителей для участия в переговорном процессе с рабочей группой.

Первое заседание группы назначено на 16 августа 2010 года.

Напомним, 1 августа 2010 года группой работников предприятия была инициирована акция протеста по типу «итальянской забастовки», в результате которой была снижена продуктивность труда и замедлилось выполнение работ по перевозке горной массы и руды в карьере. Перевозка горной массы снизилась на 40%, но перерабатывающие мощности комбината продолжали работать с полной загрузкой, в плановом режиме осуществлялась отгрузка окатышей потребителям. Во время встреч с руководством комбината, а также посетившим трудовой коллектив ГТЦ заместителем главы Полтавской ОГА Б. ГАЛУШКОМ участники и сторонники акции выдвигали следующие требования: вернуть льготы, предусмотренные для работников по Списку №1; повысить в 2 раза зарплату и снизить нормы выработки.

Справка УНИАН. ОАО "Полтавский ГОК" - один из крупнейших в Украине производителей и экспортеров железорудных окатышей, применяемых в черной металлургии и производстве стали.

97,31% акций «Полтавского ГОКа» принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.