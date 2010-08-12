В Киеве снова потянуло паленым
14:29, 12 августа 2010Общество
1244 0
В МЧС говорят, не из-за пожаров на торфяниках
Усиление запаха гари, которое наблюдается в Киеве, вызвано не пожарами торфяников.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Киевской области.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что возникновения новых очагов горения торфяников в области не зарегистрировано.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время под Киевом только один пожар - в селе Сосновка Иванковского района. В настоящее время работники МЧС продолжают тушить пожар, площадь возгорания постепенно уменьшается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter