Янукович: народ еще не ощутил улучшения, но незаметная работа продолжается

Украинский народ еще не почувствовал улучшения показателей работы правительства.

Такое мнение премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказал сегодня вечером в эфире телеканала «Украина».

«Сегодня объективно можно сказать, что мы улучшили экономические показатели работы, и объективно можно сказать, что украинский народ еще этого сегодня не почувствовал, но динамика роста экономики дает нам возможность улучшать социальные показатели», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что правительство сделало «очень смелый», однако просчитанный шаг по увеличению пенсий и зарплат, и «видит и ощущает динамику роста экономики, которая позволит иметь хороший финансовый результат» при инфляции на уровне 7,5-8%. «Много из того, что нам удалось за этот период времени сделать, вроде бы незаметная работа, но, тем не менее, она влияла положительно в целом на отношение к власти наших граждан и на отношение к нашей стране наших международных партнеров», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада приняла правительственный вариант законопроекта о внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2007 год, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 апреля до 420 грн. в месяц, с 1 июля - до 440 грн., с 1 октября - до 460 грн.