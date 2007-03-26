Чорновил: Ющенко перенёс совершение уголовного преступления на завтра

Народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что завтра планируется визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Конституционный Суд.

Об этом идет речь в комментарии Т.ЧОРНОВОЛА, переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов.

"Информация, которая поступала на протяжении сегодняшнего дня действительно была достаточно тревожной, - отметил Т.ЧОРНОВИЛ. - Поскольку появились подтверждения, что Президент решил вызывать в Секретариат главы государства часть членов Конституционного Суда для определенных консультаций с целью повлиять на их решения при решении общегосударственных проблем, вроде пересмотра Закона "О Кабинете Министров", возможности пересмотра Конституции Украины и тому подобное".

По словам народного депутата, раньше уже поступала подобная информация, что было подобное давление со стороны Секретариата Президента на судей Конституционного Суда. "Они не поддались этому давлению. И вот появилась информация, что будет личный разговор главы государства с судьями. С некоторыми из них Президенту удалось переговорить. А теперь решено провести встречу Президента с руководством Конституционного Суда и с теми судьями, на чьи голоса Президент рассчитывает и может повлиять", - утверждает Т.ЧОРНОВИЛ.

Он утверждает, что сегодня готовилась такая встреча в Секретариате Президента, но она получила огласку и сорвалась. "Вызов судей КС к главе государства является чрезвычайно жестким нарушением Конституции. Это прямое давление на Конституционный Суд... В данном случае, если бы подобный факт состоялся, то это можно было бы рассматривать, как криминальное преступление...", - отмечает Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, в Кабинете министров Украины есть информация об оформлении командировки на два судей КС для поездки в Страсбург, они должны были быть докладчиками по значимым вопросам. Народный депутат утверждает, что они не смогли выехать в эту командировку, поскольку им поступил вызов на встречу с Президентом...

У нас на данное время, по словам Т.ЧОРНОВОЛА, есть информация, что на завтра планируется визит В.ЮЩЕНКО в Конституционный Суд. “Мы ее не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но предостерегаем, если в ходе этого визита будут осуществляться любые попытки давления на КС - это криминальная ответственность, которая может за собой потянуть очень серьезные выводы относительно будущего Президента ЮЩЕНКО", - резюмировал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, член фракции Партии регионов Григорий ИЛЛЯШЕВ заявил о давлении Президента Украины В.ЮЩЕНКО на судей Конституционного Суда.

В частности, Г.ИЛЛЯШЕВ заявил о якобы встрече главы государства, которая происходит в Секретариате Президента, с судьями КС. По его словам, «Президент не имел права этого делать. Это – форма давления на судей при осуществлении ими своих полномочий».

В то же время, в пресс-службе Президента Украины УНИАН заявили, что встречи В.ЮЩЕНКО с судьями Конституционного Суда Украины не было и не планируется.