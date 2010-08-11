Мусоросжигательный завод проигрывает в конкуренции с незаконными свалками

Мусоросжигательный завод «Энергия» АК «Киевэнерго» недозагружен твердыми бытовыми отходами (ТБО) на 40% от своих возможностей.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго".

Месячный объем завоза отходов на предприятие должен составлять 21 тыс. тонн. Еще в начале года компании-перевозчики мусора выполняли свои обязательства и полностью загружали завод. Однако, начиная с февраля 2010 года, объемы завезенных отходов стали постоянно уменьшаться. Так, если в январе 2010 года было завезено 21,1 тыс. тонн мусора, то в июне - 14,7 тыс. тонн, а в июле - 12,6 тыс. тонн, отмечают в компании.

«Однако это не означает, что образование отходов в столице уменьшилось. Недозагрузка мусоросжигательного завода “Энергия” свидетельствует о захоронении мусора в других местах, чаще - на незаконных свалках Киевской области. Это не только приводит к постепенному масштабному засорению предместья Киева, но и может быть особенно опасным во время наводнения или же, как сейчас, аномальной жары. Ведь не утилизированный мусор на свалках попадает в водные ресурсы или является причиной возгорания и последующего распространения огня», - подчеркнул директор завода «Энергия» Сергей КРИКУН.

Так, отметили в “Киевэнерго”, сейчас жители некоторых районов Киева (особенно на Троещине) чувствуют запах горелого мусора. В МЧС Украины сообщили, что одной из причин является возгорание мусорной свалки возле Вышгорода. Из-за чрезвычайно высокой температуры воздуха происходит самовозгорание свалок, запах и дым от которых, соответственно, разносится по столице, сказали в компании.

«Такой ситуации можно было бы избежать, если бы компании-перевозчики мусора выполняли свои обязательства, установленные законом, и вывозили мусор на завод «Энергия». К тому же, каждый житель Киева в ежемесячных коммунальных платежах платит именно за утилизацию бытовых отходов на мусоросжигательном заводе, что является наиболее приемлемым для экологии столицы», - сказал С.КРИКУН.

Согласно статистике, ежегодно в Киеве образуется 1,5 млн. тонн мусора. По официальным данным Главного управления коммунального хозяйства Киева, на заводе «Энергия» сжигается около 22% мусора из столицы. Другие отходы направляются на оборудованные и незаконные мусорные свалки на окраинах Киева.

*** Завод «Энергия» - крупнейший из мусоросжигательных заводов в Украине, введен в эксплуатацию в декабре 1987 года. Для развития завода «Энергия» в 2010 году, в частности модернизации старого оборудования и закупки нового, АК «Киевэнерго» выделила 2 млн. грн. Сжигая мусор, завод производит тепловую энергию, которая является реальным источником альтернативного отопления. При наличии стабильного снабжения ТБО завод может производить тепловую энергию и использовать ее не только для своих нужд, а также для реализации киевлянам. В июле 2009 года на заводе на деньги АК «Киевэнерго» впервые в Киеве установлено оборудование «Кордон», которое измеряет уровень радиации мусора.