В Украину едет Scorpions

10 апреля в киевском Дворце спорта состоится единственный в Украине концерт легендарной группы Scorpions.

Как сообщили УНИАН организаторы гастролей, концерт немецких рокеров пройдет в рамках Scorpions - Humanity World Tour - именно так называется концертный тур группы, который стартовал 2 марта грандиозным концертом в Москве.

В Киеве музыканты обещают сыграть классический репертуар хитов, а также композиции из нового альбома Humanite Hour 1.

Организатором яркого музыкального шоу является концертное агентство АСА. Инициатором и Генеральным партнером приезда Scorpions в Украину уже третий раз выступила компания «Союз-Виктан», которая организовала гастроли группы в 2004 году в Одессе и Киеве, а в 2002 году – в Харькове и Днепропетровске.

По мнению критиков, Scorpions находятся на вершине своей творческой славы и всемирный тур 2007 года имеет все шансы войти в историю рок-музыки.

Концерт группы в киевском Дворце спорта начнется в 19.00.

Стоимость билетов от 100 до 800 грн.