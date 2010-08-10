В Скадовске устроили масштабный праздник для детей

Сегодня в Скадовске Херсонской обл. стартовал XII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль “Черноморские игры”.

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, в детском празднике примут участие более 2 тысяч детей, которые продемонстрируют свои творческие таланты в разнообразных конкурсах. В этом году детворе организаторы подготовили такие мероприятия, как карнавал, шоу воздушных змеев, специальные вечерние шоу-программы, конкурс рисунков, конкурс скульптур из песка, игротеку «Игра собирает друзей» – площадку самых популярных детских настольных игр.

Все дети, которые будут отдыхать в этот период в Скадовске, могут принять участие в карнавале и развлекательных мероприятиях фестиваля, отмечают организаторы.

В вокальном конкурсе фестиваля будут соревноваться 49 вокалистов, в танцевальном - 24 коллектива (822 танцора).

В состав жюри «Черноморских игр» вошли известные в музыкальном мире люди: Валентин КОВАЛЬ, Сергей КУЗИН, Эдуард КЛИМ, Олег ЧОРНЫЙ, Елена КОЛЯДЕНКО. В госте к конкурсантам приедут Гайтана, Злата ОГНЕВИЧ, обладательница 2-й премии конкурса «Новая волна» Татьяна ШИРКО и бывшие участники фестиваля Иван БЕРЕЗОВСКИЙ, Кирилл ТУРИЧЕНКО, Надежда ДОРОФЕЕВА, дуэт «Тамерлан и Елена Омаргалиева».

XII «Черноморские игры» происходят при поддержке народного депутата Украины Николая БАГРАЕВА.

Фестиваль продлится до 15 августа.