МВФ проведет первый мониторинг в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) проведет первый мониторинг выполнения Украиной программы сотрудничества 30 ноября 2010 года.

Об этом говорится в Меморандуме о сотрудничестве, опубликованном на официальном сайте фонда.

Согласно документу, всего МВФ проведет 9 квартальных проверок выполнения Украиной условий сотрудничества с фондом.

Справка УНИАН. Исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд. долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев.

Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд. долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.