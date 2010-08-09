Днепропетровску обещают уникальное водно-воздушное шоу

10-12 сентября в Днепропетровске в районе акватории Днепра состоится грандиозное водно-воздушное шоу: групповые полеты вертолетов с выполнением фигур высшего пилотажа, показательные выступления спортсменов-воднолыжников, невероятные трюки на воде и в воздухе.

Как сообщили УНИАН организаторы, уникальное водно-воздушное шоу пройдет в рамках Чемпионата Украины по водным лыжам UKRAINE OPEN 2010. Это уже второй чемпионат, который проводит воднолыжный клуб «Сентоза».

По своим масштабам и составу спортсменов он не уступает официальному чемпионату мира. В соревнованиях примут участие звезды воднолыжного спорта, спортсмены, занимающие первые позиции в мировом рейтинге. Всего в Днепропетровск приедут более 60 спортсменов из США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Франции, Австрии, Польши, Словакии, России, Беларуси. Организаторы отмечают, что принимают у себя полный состав чемпионата мира, поэтому борьба развернется нешуточная: на кону - не только медали, но и солидный призовой фонд.

По словам главы оргкомитета UKRAINE OPEN 2010 Татьяны МАРТЫНОВОЙ, «в прошлом году, когда мы впервые проводили чемпионат и приглашали спортсменов, многие из них не могли даже выговорить «Днепропетровск» и очень удивлялись, что здесь что-то знают о водных лыжах. В этом году они уже сами стремились попасть к нам, заранее звонили, узнавали даты и условия участия. Для нас это лучшее подтверждение, что мы все делаем правильно».

Проведение чемпионата и участие в нем знаменитых спортсменов – действительно знаковое событие для Украины. Возможно, рядовому зрителю сразу сложно будет разобраться во всех тонкостях и деталях спортивной борьбы. Поэтому организаторы сделали ставку на масштаб и зрелищность. Выход спортсменов на водную трассу не за катером, а за вертолетом – такое украинцы увидят впервые, отмечают организаторы.

«Пролеты вертолетов, фигуры, зависание над водой, и все это - на расстоянии вытянутой руки, когда спортсмен выходит на трассу за вертолетом – поверьте, это захватывает, такого в нашей стране еще не делал никто! – говорит Т.МАРТЫНОВА. - Мы вложили много сил в организацию этого шоу с единственной целью – привлечь внимание людей к этому удивительному, динамичному, захватывающему виду спорта».