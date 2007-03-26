Донецкие придумали себе медаль (фото)

Депутаты Донецкого областного совета на своей очередной сессии утвердили макет юбилейного знака-медали «75 лет Донецкой области». Медаль диаметром 38,6 мм изготавливается из серебра 925 пробы. Как сообщает «УРА-Информ.Донбасс», чеканить медали будет Монетный двор национального банка Украины.

Такие медали будут вручаться «гражданам Украины и иностранным гражданам, имеющим личные заслуги перед Донецкой областью в сфере социально-экономического, культурного и промышленного развития региона».

Ходатайствовать перед облсоветом о награждении юбилейной медалью могут местные советы и Донецкая облгосадминистрация. Выдвигать кандидатуры - любая организация: местный совет, государственное учреждение, организация любой формы собственности, профсоюз и т.д. Окончательное решение о награждении принимает председатель облсовета Анатолий Близнюк.