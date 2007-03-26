Чалый: поездка Яценюка в Брюссель - хороший сигнал для Украины

Быстрое приглашение нового министра иностранных дел Арсения Яценюка в Брюссель является хорошим сигналом для Украины, заявил эксперт международных программ Центра экономических и политических исследований Разумкова Валерий Чалый. В интервью „Немецкой волне” политолог выразил надежду, что это будет способствовать эффективному развитию отношений с Евросоюзом.

Нового руководителя украинского МИДа в Брюссель лично пригласила еврокомиссар по вопросам внешних отношений Бенита Ферреро-Вальднер. Также с Арсением Яценюком хочет встретиться руководство Европарламента. Вероятнее всего они хотят услышать от нового министра о последующем направлении внешней политики Украины, говорит Валерий Чалый, поскольку длительная неопределенность с должностью председателя МИД была негативно воспринята европейскими партнерами: „Эта поездка будет способствовать сегодня конкретизации ориентиров, в частности относительно усиленного соглашения «Украина - ЕС». Это также свидетельствует о важности Украины для Евросоюза. Одновременно, я думаю, это то направление, где господин Яценюк будет чувствовать себя более уверенно, начиная дипломатическую карьеру”. Также во время поездки в Брюссель руководитель внешнеполитического ведомства Украины встретится с представителями международных организаций, а позже присоединится к правительственной делегации во главе с Премьер-министром Украины Виктором Януковичем в рамках его визита в столицу объединенной Европы.