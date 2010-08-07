Украина направила вертолет в Калугу

Сегодня утром из международного аэропорта „Киев” (Жуляны) в Калужскую область России вылетел вертолет Ми-8 МТВ-1, который будет привлекаться к тушению пожаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, в соответствии с решением Президента Украины и Соглашением между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, для оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Воронежской области с 3 августа уже привлечены два пожарных самолета АН-32П МЧС Украины и с 5 августа - два сводных отряда Главных управлений МЧС в Луганской и Харьковской областях.

На сегодняшний день пожарными самолетами МЧС осуществлены 56 полетов и сброшено на очаги пожаров 400 тонн воды.

Сводный отряд Главного управления МЧС в Луганской области в районе с. Духовое Лискинского района продолжал выполнение задач по патрулированию и тушения лесного пожара на закрепленном участке площадью в 50 га.

Сводный отряд Главного управления МЧС в Харьковской области на Нововоронежской АЭС осуществляет охрану технической и прилегающей территории от возможных возгораний.