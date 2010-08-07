Нынешний год стал рекордным по температурным рекордам

Нынешний 2010 год стал рекордным по числу температурных рекордов на планете за всю историю проводимых наблюдений, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на лондонскую "Таймс".

Несмотря на то, что до конца года еще остается пять месяцев, к данному моменту уже 16 стран зафиксировали за истекший период национальные рекорды. Причем 15 из них связаны с достижениями наивысшей температуры и лишь один - самой низкой.

Помимо России, где температура в минувшем месяце подскочила до исторического пика в 44,0 градуса, наивысшие показатели тепла были зафиксированы во многих местах на огромном пространстве от Финляндии до Кипра, если идти с севера на юг, и от Колумбии до Соломоновых островов - с запада на восток. При этом температура в странах Персидского залива, в том числе в Катаре, Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте достигла исторического максимума и превысила 50 градусов, а в Пакистане - и вовсе дошла до 53,5 градусов, что стало новым азиатским рекордом. Последний лишь на 0,4 градуса уступает абсолютному мировому пику в 53,9, установленному в американской Долине Смерти.