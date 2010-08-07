Табачник последний раз предупредил абитуриентов

Абитуриенты должны до 10 августа включительно подать оригиналы документов для поступления в избранное высшее учебное заведение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор общественной инициативы "Студенческая защита" Андрей ЧЕРНЫХ.

По его словам, об этом заявил министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК во время селекторного совещания с ректорами высших учебных заведений по вопросам завершения первого этапа Вступительной кампании-2010.

«В случае, если абитуриент по уважительной причине не может принести оригиналы документов в вуз, это могут сделать его родители», - отметил А.ЧЕРНЫХ.

Он добавил, что в случае отказа членов приемных комиссий вуза принимать документы от родителей абитуриентов, необходимо обращаться в Министерство образования и науки Украины по тел. (044) 486-28-49.

«Если абитуриент не успеет в установленные сроки сдать оригиналы документов в вуз, то он утрачивает возможность стать студентом в этом году, несмотря на полученные результаты на ВНО, средний балл аттестата и т.д.», - заключил А.ЧЕРНЫХ.