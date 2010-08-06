Из-за жары киевлянам запретят фейерверки

Киевская областная государственная администрация намерена запретить продажу и использование фейерверков во время жары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Будут выданы предписания относительно продажи. Зачем продавать, если будет минимум на 2 недели запрещение использования фейерверков», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался вчера в Крыму на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Украине в связи с жаркой погодой.

Были приняты рекомендации СНБО относительно запрещения использования фейєеверков.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, запрещение на использование фейрверков будет оформлено как решением СНБО, так и распоряжением губернатора Киевской области. «Мое распоряжение выйдет уже сегодня. Сейчас буквально через час мы доработаем решение нашей комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет четко сформулирован запрет на проведение таких мероприятий», - отметил губернатор.