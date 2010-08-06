Из-за жары киевлянам запретят фейерверки
Были приняты рекомендации СНБО
Киевская областная государственная администрация намерена запретить продажу и использование фейерверков во время жары.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.
«Будут выданы предписания относительно продажи. Зачем продавать, если будет минимум на 2 недели запрещение использования фейерверков», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
Он отметил, что этот вопрос обсуждался вчера в Крыму на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Украине в связи с жаркой погодой.
Были приняты рекомендации СНБО относительно запрещения использования фейєеверков.
По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, запрещение на использование фейрверков будет оформлено как решением СНБО, так и распоряжением губернатора Киевской области. «Мое распоряжение выйдет уже сегодня. Сейчас буквально через час мы доработаем решение нашей комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет четко сформулирован запрет на проведение таких мероприятий», - отметил губернатор.