Евро на межбанке идет на снижение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8890/7,8925 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2643/0,2646 грн./рубль, котировки по евро-гривне упали – 10,4060/10,4125 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,3193/1,3195 долл./евро (четверг, 5 августа, – 1,3129/1,3133 долл./евро).

В четверг, 5 августа, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8911 грн./долл.