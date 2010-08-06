Эксперт: в ТЦ никто не инвестирует, одна надежда на россиян

Прихода инвесторов на рынок торговой недвижимости следует ожидать не ранее весны 2011 года.

Такое мнение УНИАН высказал директор девелоперской компании «Герц» (Киев) Валерий КИРИЛКО.

«Весной уже можно ожидать прихода целевых инвесторов на этот рынок и, соответственно, всплеска деловой активности в сегменте торговых центров», - считает он.

По словам В.КИРИЛКО, уже сейчас в сегменте торговой недвижимости наблюдается потребительско-арендный рост, что связано с тем, что львиная доля всех проектов масштабных торговых центров заморожена. В то время, как розничные сети продолжают свое развитие, несмотря на текущий кризис.

«С точки зрения всплеска активности девелоперов, здесь все зависит от наличия в стране «длинных» денег и организаций, которые готовы эти деньги давать под проекты. К сожалению, в этом направлении все не так хорошо. Инвесторов нет, и в ближайшем будущем не стоит ожидать их массового вхождения в Украину. Единственная надежда на нашего восточного соседа – инвесторов из России. Однако многие девелоперы пришли к выводу, что в будущем выиграет тот, кто свои проекты начнет сейчас. Это позволит выйти на рынок на этапе активного роста торгового сегмента, который можно будет ожидать после завершения кризиса», - считает он.

По данным В.КИРИЛКО, уровень вакантности в торговых центрах Киева снизился с 5%-10% до 1%-4%.