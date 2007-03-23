Министр образования расскажет об особенностях вступительной кампании в 2007 году

17:58, 23 марта 2007
Общество
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26 марта в 10-30 состоится пресс-конференция министра образования и науки Украины С.Николаенко. Темы: абитуриент – 2007: особенности вступительной кампании в 2007 году; общественный контроль за  ходом вступительных испытаний и зачислений в ВУЗ; ответственность ректоров за соблюдение норм действующего законодательства; независимое тестирование, готовность к работе центров независимого тестирования. Двухуровневое образование – европейский выбор Украины:  бакалавр, магистр – две степени высшего образования; мобильность бакалавра в выборе магистерской подготовки; профессиональные экзамены в магистратуру – необходимое условие конкурсного отбора и обеспечения качества образования (“Укринформ”, ул.. Б.Хмельницкого, 8/16). Телефоны:  236-60-20, 486-25-21.

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