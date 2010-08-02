Пожар уничтожил 50 га хлеба и лесополосу

В Красноармейском районе Донецкой области от пожара выгорело 50 гектаров несобранного хлеба.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, причиной пожара стал поджог стерни на соседнем поле неустановленным лицом. Ветер подхватил огонь и раздул его так, что выгорели деревья лесной полосы и хлеб на соседнем поле, объяснили в управлении.

Кроме того, сообщили в ГУ МЧС, в том же Красноармейском районе по причине чьего-то неосторожного обращения с огнем загорелся смешанный лес. И только благодаря высокопрофессиональной деятельности работников лесничества и спасателей МЧС удалось погасить огонь - сгорело только 2 гектара так называемой «подушки», т.е. накопленного за несколько лет пласта сухой листвы и травы, 40 гектаров леса удалось спасти.