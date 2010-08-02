В Днепропетровской области пожар повредил 100 га леса

В Днепропетровской области на территории Новомосковского военного лесхоза верховым пожаром, который произошел 1 августа, повреждено 100 га леса.

Об этом УНИАН сообщили в областном Управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Из указанной площади также 40 га были охвачені низовым пожаром.

Благодаря совместным усилиям лесников и сотрудников Управления МЧС пожар был локализован.

В настоящее время во всех 8 лесхозах и заповедниках Днепропетровской области установлено круглосуточное дежурство бригад, в состав которых входят сотрудники лесной охраны, МВД и МЧС.

Всего на территории Днепропетровской области около 200 тыс. га леса. В 2009 году во время пожаров выгорело 170 га леса.

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС, вчерашний пожар на территории ГП „Новомосковское военное лесничество” повредил около 20 гектаров хвойного леса.