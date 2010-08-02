Сегодня православные отмечают Ильин день

2 августа Православная церковь празднует память святого пророка Илии, одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Ильин день — последний летний праздник.

По преданию, пророк Илия за святую жизнь был взят живым на Небо и явится снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа и во время проповеди примет телесную смерть.

Согласно церковным преданиям, святой Илья родился за 900 лет до рождения Иисуса в городе Фесви в Палестине. С юных лет он поселился в пустыне и жил в строгом посте и молитве. Он обладал пророческим даром и не побоялся обличить израильского царя Ахава, призывавшего поклоняться языческим идолам. Илья предсказал Ахаве, что если он и его народ не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод.

Пророк поселился у ручья, где, по преданиям, вороны приносили ему хлеб и мясо. Спустя год, когда ручей высох, Илья перебрался в город Сарепту, где остановился у одной вдовы. Когда у женщины умер сын, Илья трижды помолился, и мальчик ожил. Так святой пророк первым совершил чудо воскрешения, предваряя грядущее Воскресение Христа.

Когда Илья вернулся в Израильское царство, он сказал всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, Илия предложил сделать два жертвенника - один Ваалу (солнцу), а другой - Богу, и сказал: "Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол". Жрецы целый день просили огня на свой жертвенник, но, ответа не было. Когда помолился Илья - с неба сошел огонь! Тогда люди воскликнули: «Господь есть истинный Бог, и нет другого Бога, кроме Него!». После этого пророк Илия взошел на вершину горы, и по его молитвам пошел сильный дождь.

Православная церковь всегда особо почитала пророка Илию - первые храмы, которые ставились, были в честь именно этого святого.

В народе пророк Илья олицетворяется как небесный покровитель и защитник земледелия, ведающий силами природы - дождями, грозами, от которых зависит урожай хлебов и огородных культур. Считалось, что с приходом праздника Ильин день пора начинать жатву хлебов и заканчивать сенокос. На Ильин день крестьяне пекли из новой муки хлеб.

Ильин день – начало охоты, поскольку с этого дня в лесах открывались звериные, в частности – волчьи, норы.

Святой пророк Илья является небесным покровителем российских десантных войск, чей праздник традиционно отмечается 2 августа.

С Ильина дня устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночь - на прибавление: "Илья пророк два часа светлого времени уволок", "С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна". После Ильина дня перестают купаться: "Илья воду остудил".