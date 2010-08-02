СБУ начала наступление на свободу в интернете?

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила писателя и блогера Олега Шинкаренко в том, что в его личном дневнике на сайте LiveJournal.com опубликованы материалы с угрозами в адрес президента Виктора Януковича. Господин Шинкаренко обвинения СБУ отвергает, а эксперты полагают, что подобные действия спецслужбы могут являться "началом давления на независимый интернет", пишет "Коммерсантъ-Украина".

В пятницу пресс-центр СБУ обнародовал информацию о том, что "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий СБУ получила информацию относительно размещения на сайте материалов, которые содержали угрозы в адрес президента Украины". Было установлено, что их автором является гражданин Украины Олег Шинкаренко. "Учитывая то, что в его действиях содержались отдельные признаки преступления, предусмотренного ст. 346 "угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины, материалы документирования направлены в органы прокуратуры",– говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Обеспокоенность СБУ вызвали записи господина Шинкаренко в его блоге, размещенном на сайте LiveJournal.com, более известном как "Живой журнал". Угрозой Виктору Януковичу в СБУ сочли перепечатку статьи об украинском президенте с российского юмористического сайта "Луркмор", к которой Олег Шинкаренко поставил тэг "убить Януковича", а также видео с инцидентом, произошедшим в мае этого года, когда во время возложения цветов к памятнику в парке Славы на президента порывом ветра бросило венок.

В пятницу Олег Шинкаренко получил повестку в прокуратуру, где после допроса ему предложили написать расписку о том, что он откажется от размещения подобных материалов в своем блоге. Расписку Олег Шинкаренко написал, но выразил неудовольствие действиями СБУ: "Если набрать в поисковике Google фразу `убить Януковича`, появятся тысячи результатов. Однако СБУ не приходит в голову преследовать всех, кто набрал у себя на сайте это сочетание слов". По словам блогера, "для того чтобы найти тех, кто реально хочет убить президента, надо работать, однако в СБУ не хотят этого делать. Им легче сидеть перед компьютером и щелкать мышкой. В то время когда не раскрыты дела об убийстве Георгия Гонгадзе и отравлении Виктора Ющенко, Служба безопасности занимается тем, что преследует блогеров".

Позицию господина Шинкаренко поддерживают эксперты. "Действия СБУ являются недружественными по отношению к блогерам и могут быть частью давления на свободу в интернете",– полагает член комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, народный депутат Андрей Шевченко (БЮТ). По его мнению, обвинение господина Шинкаренко в преступлении, предусмотренном ст. 346, с юридической точки зрения неправомерно: "Для того чтобы обвинять его в угрозе кому-либо, надо, чтобы этот кто-то хотя бы знал о такой угрозе. А президент, насколько я понимаю, с блогом Олега Шинкаренко не знаком, так что никаких угроз он не получал. СБУ вышла за пределы своих полномочий. Когда реальная работа не ведется, СБУ начинает заниматься вот такими раздутыми делами".

Впрочем, в СБУ считают иначе. "Если его (Олега Шинкаренко) решили опросить относительно того, что он имел в виду под этими высказываниями, то он, как законопослушный гражданин, должен прийти и рассказать, действительно ли это была шутка или нет. Они должны это выяснить, это их работа",– заявила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.