В Киеве похоронили Николая Мозгового

Сегодня в Киеве похоронили украинского композитора и певца, директора национального дворца "Украина" Николая Мозгового.

Его отпевали в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры, потом жалобная процессия двинулась на Байковое кладбище. Кортеж состоял из нескольких десятков авто, двух автобусов и двух микроавтобусов. Его сопровождали машины "скорой" и патруля ГАИ, сообщает tsn.ua.

Н.Мозгового похоронили рядом с украинской журналисткой Наталией Кондратюк и академиком Георгием Пуховым. Также неподалеку похоронены актеры Леонид Быков, Сергей Иванов, Николай Олялин, писатель Павел Глазовой, экс-министр МВД Юрий Кравченко.

Попрощаться с Н.Мозговым приехало около 200 человек. Панихиду отправлял священник Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщал УНИАН, М.Мозговой умер 30 июля. У 63-летнего композитора не выдержало сердце.