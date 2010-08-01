Ромы Одесской области пишут «Книгу памяти»

Мемориальные акции в память о тысячах ромов, уничтоженных нацистами в годы Второй мировой войны, пройдут в Одессе 1 августа – в канун Международного дня голокоста ромов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления по делам национальностей и религий ООДА Ярослава РЕЗНИКОВА.

Она уточнила, что главным мероприятием станет «мемориальная церемония 1 августа о 10.00 в Прохоровском сквере Одессы возле памятника ромам-жертвам нацизма - одного из немногих в Украине».

Председатель Одесского областного ромского конгресса С.ЕРМОШКИН продемонстрировал историко-документальную книгу на украинском и ромском языках «Белый камень из черного застенка» - «Парно бар ай кало кинно», изданную на Закарпатье.

По его словам, ромский конгресс уже запустил единственный в мире интернет-портал «Kалитраш», это ромское слово буквально означает «черный ужас», и по смыслу равно "геноциду ромов". Как отметил лидер одесских ромов, «пока этот интернет-ресурс доступен лишь ромском языке, но вскоре появятся украинская, российская, английская версии, а позже информация будет представлена на большинстве языков Европы».

На страницах интернет-ресурса размещаются оцифрованные аудиозаписи воспоминаний ромов и их родственников, которые пострадали от нацизма, можно также ознакомиться с фотоматериалами, предоставленными Вашингтонским мемориальным музеем Голокоста, документами о депортации румынских ромов в Трансмистрию, а также стихотворениями, песнями и другими произведениями, написанными ромами во время заключения в концентрационном лагере Освенцим».

«Ромский конгресс также заключил договор с Государственным архивом Одесской области, - сообщил соорганизатор пресс-конференции - директор архива Иван НИТОЧКО, - чтобы представители национально-культурного общества могли с помощью сотрудников учреждения разыскивать и изучать настоящие документы, связанные с политикой геноцида относительно ромов румынской оккупационной власти в 1941-45 годах».

«Результатом этой работы должна стать «Книга памяти» ромов, погибших на территории Одесской области, - сказал С.ЕРМОШКИН. - Согласно переписи 2001 года, в Одесской области проживают свыше 4 тысяч лиц ромской национальности».

Справка УНИАН. Геноцид ромов как часть политики гитлеровской Германии и государств-союзников Третьего рейха осуществлялся в 1935-1945 годах на территории этих стран, а также оккупированных территорий. По данным последних исследований, количество жертв геноцида ромов составляет 150-200 тыс. человек. В частности, на территории Польши погибло около 70% ромов, Хорватии – около 90%, бывшего СССР - около 50% ромов, в частности около 50 тыс. ромов были депортированы из Румынии в годы оккупации на территорию Одесской области.

День голокоста ромов закреплен постановлением №2085-IV Верховной Рады Украины, принятым в 2004 году.