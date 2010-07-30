Начальник киевского метро то ли уволен, то ли нет

21:05, 30 июля 2010
Общество
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Доживем до понедельника

Начальник коммунального предприятия “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ до 3 августа находится в отпуске.

Об этом УНИАН сообщили в метрополитене, комментируя информацию СМИ, касающуюся увольнения П.МИРОШНИКОВА.

В пресс-службе Киевской городской госадминистрации порекомендовали подождать “до понедельника, когда будет сделана официальное заявление”.

При этом не опровергли, но и не подтвердили информацию об увольнении П.МИРОШНИКОВА.

 

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