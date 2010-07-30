Кабмин перенес Всеукраинскую перепись населения на 2012 год
18:04, 30 июля 2010Общество
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Сперва нужно попробовать на дергачевцах
Кабинет министров Украины распоряжением № 1565-р от 28 июля 2010 года перенес проведение Всеукраинской переписи населения с 2011 на 2012 год, а проведение пробной переписи - с 2009 на 2010 год.
Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.
Как сообщал УНИАН, Кабмин выделил более 5 млн. грн. на проведение в декабре 2010 года пробной переписи населения.
Пробная перепись будет проводиться в Дергачевском районе Харьковской области.
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