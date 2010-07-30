Сын президента Шри-Ланки награжден саблей за отличную учебу в Украине

Руководство Министерства обороны Украины наградило саблей сына Президента Республики Шри-Ланка младшего лейтенанта флота Йошихдха Канишка РАЖДАПАКСА за отличную учебу в Национальном университете обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны Украины, сегодня в Киеве состоялась церемония выпуска слушателей факультета подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национального университета обороны Украины.

“Полученные новейшие знания по искусству военного управления понадобятся вам сегодня, как никогда, ведь в настоящее время Вооруженные силы Украины находятся на этапе значительных качественных изменений относительно своей боеготовности и социального обеспечения”, – сказал, приветствуя выпускников, заместитель министра обороны Борис АНДРЕСЮК.

В Минобороны отметили, что в этом году, кроме украинских офицеров и генералов, Национальный университет обороны окончили представители вооруженных сил Китая, Шри-Ланки и Азербайджана.

По результатам отличной учебы руководство Минобороны Украины наградило саблей выпускника Национального университета обороны Украины сына Президента Шри-Ланки младшего лейтенанта флота Й.-К.РАЖДАПАКСА.