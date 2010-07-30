Эксперт: цены на бензин стабильны, пока не вмешалось министерство

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН считает, что сегодня нет объективных экономических причин для роста цен на нефтепродукты в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Киеве.

«Уже два месяца мы наблюдаем ценовую стабильность на рынке нефтепродуктов... сегодня рынок работает нормально и достаточно прогнозируемо. Несмотря на то, что в последние две недели цены несколько выросли, – это локальные случаи, – объективных причин для дальнейшего роста цен на нефтепродукты нет», – сказал он.

В то же время эксперт считает, что фактором риска является возможное введение импортной пошлины на нефтепродукты.

«Эта тема муссируется Минтопэнерго, и если будет введена такая пошлина, то цены на нефтепродукты внутри Украины вырастут», – добавил эксперт.

Напомним, Министерство топлива и энергетики Украины изучает возможность введения пошлин на импортируемые в страну нефтепродукты с целью стимулирования развития местных нефтеперерабатывающих заводов

Украинские нефтетрейдеры выступают против таких мер, предупреждая, что вследствие внедрения пошлин цены на внутреннем рынке вырастут пропорционально.

Против введения пошлин на импорт топлива также выступили и ряд общественных организаций и экспертов отрасли.