Украина готовится к визиту Назарбаева

Украина и Казахстан готовят к подписанию в сентябре ряд соглашений о двустороннем экономическом сотрудничестве.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

«В сентябре ожидается визит президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Украину, сейчас готовимся к заседанию комиссии по сотрудничеству, обсуждаются все направления, в том числе и в энергетической сфере. Думаю, в ходе визита будет подписан ряд соглашений», - заявил В.МУНТИЯН.

При этом он отметил, что детально говорить об этих документах пока рано, однако подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Казахстаном плодотворное и в его развитии заинтересованы обе страны.