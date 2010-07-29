Украина готовится к визиту Назарбаева
04:46, 29 июля 2010Общество
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Обсуждаются все направления, в т.ч. энергетическое
Украина и Казахстан готовят к подписанию в сентябре ряд соглашений о двустороннем экономическом сотрудничестве.
Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.
«В сентябре ожидается визит президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Украину, сейчас готовимся к заседанию комиссии по сотрудничеству, обсуждаются все направления, в том числе и в энергетической сфере. Думаю, в ходе визита будет подписан ряд соглашений», - заявил В.МУНТИЯН.
При этом он отметил, что детально говорить об этих документах пока рано, однако подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Казахстаном плодотворное и в его развитии заинтересованы обе страны.
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