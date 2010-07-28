На Черноморском флоте сокращено около 600 человек персонала

В Севастополе на Черноморском флоте Российской Федерации с начала года сокращено около 600 человек персонала, за весь прошлый год - более 1,5 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Севастополе исполняющий обязанности директора городского центра занятости Александр ШАПИРО.

Он отметил сокращение темпов высвобождения с предприятий и организаций ЧФ РФ гражданского персонала. «Если в прошлом году на ЧФ РФ было сокращено более 1,5 тысяч человек, то сейчас - около 600 человек. Но сокращенные на ЧФ РФ составляют достаточно весомый процент среди наших безработных», - сказал А.ШАПИРО.

По словам А.ШАПИРО, сокращения на Черноморском флоте России являются одной из двух главных проблем на рынке труда в Севастополе. Еще одной проблемой он назвал дисбаланс на рынке спроса и предложения.

Вместе с тем, как подчеркнул руководитель службы занятости, «показатели нашей работы, по сравнению с 2009 годом, значительно улучшились: если мы говорим о полном рынке труда, то увеличилось количество трудоустроенных, вновь создаваемых рабочих мест, снизился уровень сокращения работников с предприятий». Кроме того, как добавил А.ШАПИРО, «работают, возобновлены ряд программ, поэтому мы считаем, что есть позитивная динамика на рынке труда Севастополя».

«Интегрально оценка нашей работы заключается в том, что мы традиционно являемся одним из лучших регионов Украины: если уровень зарегистрированной безработицы в среднем по Украине составляет 9%, то в Севастополе он - 6,2% (в прошлом году он достигал уровня 6,9%). Практически в два раза снизилось количество стоящих у нас на учете, как не имеющих работы. Поэтому в целом динамика, ситуация позитивная», - сказал А.ШАПИРО.