Европа поддержит увеличение мощности газовой трубы через Украину

Европа намерена полностью поддержать стремление Украины увеличить свою газовую транзитоспособность.

Об этом заявил сегодня на брифинге в Одессе Комиссар Европейской комиссии по энергетике Гюнтер ЭТТИНГЕР, принявший участие в Международной конференции "Содействие энергетической безопасности и инвестированию в Черноморском регионе: роль многостороннего сотрудничества".

«Мы поддерживаем желание Украины увеличить газовую транзитоспособность и готовы оказать необходимую финансовую поддержку», - отметил Г. ЭТТИНГЕР, уточнив, что «Евросоюз приветствует решение Украины об изменении законодательства путем принятия нового закона о газе».

При этом ЕС намерен принять участие в дальнейшем развитии газовой инфраструктуры, подчеркнул еврокомиссар, поскольку «Украина является надежным соседом и партнером европейской энергетической политики в течение многих десятилетий». Он также высказал уверенность, что Украина как транзитная страна и «в будущем будет играть важную роль для Европы».

Г.ЭТТИНГЕР добавил, что за последние месяцы неоднократно встречался с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО. Продолжит обсуждение с ним различных энергетических проектов и сегодня в Одессе, и завтра в Киеве, где на международной конференции встретятся представители государств Евросоюза и стран-соседей ЕС. «На этом форуме, - акцентировал он, - будут обсуждены вопросы энергетической политики, имеющие важное значение как в географическом, так и в геополитическом аспектах».

В свою очередь, глава Минтопэнерго Украины Ю.БОЙКО отметил, что сегодняшняя международная конференция конференция - это «продолжение эффективного диалога, который наметился между Украиной и ЕС по всем направлениям и, в частности, энергетической отрасли».

«Мы ожидаем продолжения этого диалога для взаимной выгоды народов Европы и Украины», - отметил Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, участники международного форума, организованного Фондом Конрада Аденауэра в Украине, Секретариатом Энергетической Хартии вместе с Организацией Черноморского экономического сотрудничества при содействии Минтопэнерго Украины, обсудили сегодня в Одессе ряд актуальных вопросов. В частности, энергетические проблемы в Черноморском регионе, потребности, возможности и риски энергетического инвестирования, роль международных организаций в решении энергетических проблем Черноморского региона.