В Украину прибыл комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер

В Украину с визитом прибыл комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер. Официальный Киев ожидает, что он озвучит четкую позицию Евросоюза относительно вероятного создания украинско-российского газового консорциума. Об этом сообщает Deutsche Welle

Комиссар Гюнтер Эттингер, который отвечает в ЕС за вопросы энергетики, примет участие в международной конференции в Одессе, посвященной энергетической безопасности и инвестициям в Черноморский регион. Там еврокомиссар собирается произнести доклад о сотрудничестве Украины и Евросоюза в энергетической сфере. Впрочем, более интересными и содержательными будут неформальные встречи, ведь в Одессу съехались правительственные чиновники Грузии, Украины, Болгарии, Турции, Румынии. Они, как ожидается, обсудят вопросы транзита газа в Европу и энергетический потенциал Черноморского региона.

Будут среди приглашенных и российские представители. «На этой конференции будут подниматься вопросы о «Южном потоке», Набуко и других трубопроводах. Все будет касаться безопасности поставок энергоносителей в Черноморском регионе», - сказал Deutsche Welle пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

В то же время независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут сказал, что пока страны-транзитеры газа и российский поставщик не подпишут транзитный протокол Европейской энергетической хартии, конструктива в подобных диалогах не будет. Эксперт убежден, что если бы все стороны договорились о честных и прозрачных условиях транзита природного газа, вопрос создания украинско-российского газового консорциума отпал бы сам собой, однако российская сторона вряд ли на это согласится.

Нарбут надеется, что, невзирая на непреклонную позицию россиян относительно транзитного протокола, комиссару ЕС по вопросам энергетики Гюнтеру Эттингеру в Одессе таки удастся начать переговоры об одобрении этого документа.