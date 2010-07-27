В Одессе горел «Хаммер» главного анархиста Украины

На Лидерсовском бульваре в Одессе около двух часов ночи загорелся автомобиль «Хаммер» лидера партии «Союз анархистов Украины» Вадима ЧЕРНОГО. После возгорания пламя перекинулось на соседнюю машину.

Как поинформировали УНИАН в отделе по связям с общественностью Одесского горУВД, «после звонка в дежурную часть горуправления милиции на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, установившая возгорание двух припаркованных рядом автомобилей, принадлежащих 38-летнему гражданину и 29-летней гражданке».

«Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины возгорания автомобилей, проводится экспертиза», - уточнила представитель горУВД Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ.