В ДТП на Киевщине пострадали 11 человек
09:10, 26 июля 2010Общество
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Микроавтобус столкнулся с грузовиком
В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области пострадали 11 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла сегодня в 04.25 вблизи села Калиновка Макаровского района на 49-м километре автодороги Киев-Чоп.
Водитель микроавтобуса „Mercedes Sprinter”, который перевез граждан Республики Молдова, допустил столкновение с грузовым автомобилем „Scania”.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.
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