В ДТП на Киевщине пострадали 11 человек

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области пострадали 11 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла сегодня в 04.25 вблизи села Калиновка Макаровского района на 49-м километре автодороги Киев-Чоп.

Водитель микроавтобуса „Mercedes Sprinter”, который перевез граждан Республики Молдова, допустил столкновение с грузовым автомобилем „Scania”.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Макаровскую центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.