У Филарета заявляют, что таки проведут 28 июля Крестный ход

В связи с вынесением судом запретов на проведение в Киеве 25-28 июля 2010 г. акций протеста и акций в поддержку визита Московского патриарха Кирилла, пресс-центр Украинской православной церкви Киевского Патриархата разъясняет, что судебный запрет не может распространяться на запланированный Киевским Патриархатом на 28 июля Крестный ход.

Как отмечают в пресс-центре Киевской Патриархии, судебный запрет не может распространяться на упомянутый Крестный ход, ведь он не является ни акцией протеста, ни акцией в поддержку визита Московского патриарха и вообще к этому визиту не имеет отношения. Крестный ход проводится во исполнение решения Священного Синода от 14 мая 2010 г. об общецерковном праздновании Дня Крещения Киевской Руси-Украины. Этот праздник в 2008 г. указом Президента Украины также внесен в перечень государственных праздников.

Киевская Патриархия заблаговременно подала в Киевскую городскую государственную администрацию все необходимы документы, связанные с проведением хода, и свыше месяца тому назад получила соответствующие согласования.

Крестный ход, который проводится Киевским Патриархатом, ни во времени, ни в пространстве не пересекается с мероприятиями, которые будут проводить в Киеве сторонники Московского Патриархата. Потому что молебен Патриарха Кирилла перед памятником князю Владимиру будет проходить 27 июля, а мероприятия УПЦ КП – 28 июля, в то время, когда Московский патриарх будет находиться в Киево-Печерской лавре.

Поэтому никаких законных и логичных оснований для запрещения Крестного хода или препятствий к его проведению с любой стороны – нет, отмечают в УПЦ КП.

Как ранее сообщалось, запланированный Киевским Патриархатом на 28 июля Крестный ход будет проходить с 12.00 до 13.30 от Владимирского собора по улицам Владимирской и Трехсвятительской к памятнику князю Владимиру.