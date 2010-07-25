Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра, 26 июля, в Украине ожидаются дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеоцентре, в частности, в западных областях грозы, местами сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. В карпатском регионе очень сильные дожди.

В южных и большинстве центральных областей местами грозы, шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22° тепла, днем +27-32, на востоке и в Крыму до +34.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ночью 18-20° тепла, днем около 30° тепла.